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В этом году около 46 тыс. человек назначена инвалидность

В этом году около 46 тыс. человек назначена инвалидность Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-октябрь текущего года назначило инвалидность 45 677 лицам.
Социальная защита
13 ноября 2021 г. 14:20
В этом году около 46 тыс. человек назначена инвалидность

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-октябрь текущего года назначило инвалидность 45 677 лицам.

Как сообщили Report в Госагентстве, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 14 245 гражданам инвалидность назначена впервые, 31 432 - повторно. После назначения инвалидности этим лицам в проактивном порядке через электронную систему были назначены социальные выплаты по инвалидности.

Также за 10 месяцев текущего года 7 615 лицам были предоставлены 38 670 средств реабилитации, 6 429 лицам оказаны реабилитационные услуги.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 46 minə yaxın şəxsə əlillik təyin olunub

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