В Джалилабаде реконструируют энергетическое хозяйство

В целях обеспечения Джалилабада бесперебойной электроэнергией реконструируется электросетевое хозяйство района.

В целях обеспечения Джалилабада бесперебойной электроэнергией реконструируется электросетевое хозяйство района.

Как сообщает муганское бюро Report, в 14 селах Джалилабадского района (Буравар, Ханагях, Бабалы, Алар, Кязымабад, Зопун, Кюрдляр, Гюняшли, Учтяпя, Шорбачы, Ханылы, Гюльмамедли и Сёюдлю) 25 поврежденных трансформаторов были заменены на новые, а в 6 трансформаторов в Джалилабаде, селах Сабирабад, Гюнешли, Буравар, Алар, Мамедрзалы капитально отремонтированы.

Для обеспечения электроэнергией частного жилого дома семьи шехида на улице Саттархана было установлено 10 столбов и проложено 300 метров кабеля.