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В Джалилабаде реконструируют энергетическое хозяйство

В Джалилабаде реконструируют энергетическое хозяйство В целях обеспечения Джалилабада бесперебойной электроэнергией реконструируется электросетевое хозяйство района.
Социальная защита
28 сентября 2022 г. 14:16
В Джалилабаде реконструируют энергетическое хозяйство

В целях обеспечения Джалилабада бесперебойной электроэнергией реконструируется электросетевое хозяйство района.

Как сообщает муганское бюро Report, в 14 селах Джалилабадского района (Буравар, Ханагях, Бабалы, Алар, Кязымабад, Зопун, Кюрдляр, Гюняшли, Учтяпя, Шорбачы, Ханылы, Гюльмамедли и Сёюдлю) 25 поврежденных трансформаторов были заменены на новые, а в 6 трансформаторов в Джалилабаде, селах Сабирабад, Гюнешли, Буравар, Алар, Мамедрзалы капитально отремонтированы.

Для обеспечения электроэнергией частного жилого дома семьи шехида на улице Саттархана было установлено 10 столбов и проложено 300 метров кабеля.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda elektrik təsərrüfatı yenidən qurulur

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