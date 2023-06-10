В Центре DOST впервые запущена услуга "Экстренный электронный вызов" в министерство юстиции

Созданная Министерством юстиции новая э-услуга – услуга экстренного электронного вызова (ƏN TEZ) в Министерство юстиции впервые запущена в Бакинском центре DOST номер 3 Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения

Новая э-услуга экстренного электронного вызова (ƏN TEZ) в министерство юстиции впервые запущена в Бакинском центре DOST номер 3 Агентства DOST при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном в связи с запуском услуги в центре, приняли участие представители министерства юстиции, министерства труда и социальной защиты населения, Центра социальных исследований, Нотариальной палаты Азербайджана и институтов гражданского общества.

Отметив, что центры DOST, созданные по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, позволяют оперативно и в прозрачной форме оказывать 154 вида социальных услуг в одном "окне", заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул преимущества концепции DOST. Было доведено до внимания, что услуга ƏN TEZ, внедренная в центре DOST, является успешным шагом, направленным на обеспечение удовлетворенности граждан.

Заместитель министра юстиции Эльдар Нуриев обратил внимание на реформы, проводимые в системе юстиции в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, прозрачную организацию услуг юстиции на цифровых платформах и из единого пространства, а также работу, проделанную для повышения доступности этих услуг.

Было отмечено, что услуга ƏN TEZ дает возможность гражданам максимально быстро воспользоваться необходимыми услугами, обратившись к оператору посредством видеозвонка в органы юстиции и судебные органы. Исходя из приоритетов развития инклюзивного общества в стране, центры DOST были выбраны в первую очередь для оказания услуги ƏN TEZ наиболее уязвимым слоям населения.

Посредством ƏN TEZ граждане смогут воспользоваться услугами нотариуса, государственной регистрации актов гражданского состояния, обращения в суд по семейным вопросам, а также исполнения некоторых судебных решений в качестве истца. Поскольку система оказания услуги ƏN TEZ, работающая на основе смарт-концепции, имеет возможность биометрической идентификации, заявителю не потребуется регистрироваться на каком-либо портале или иметь электронную подпись.

Было подчеркнуто, что новая услуга создает доступные и комфортные возможности для повышения доступа к услугам юстиции для жителей, проживающих в регионах нашей страны, в том числе возвращающихся на освобожденные родные земли.

На мероприятии было объявлено о запуске услуги ƏN TEZ и предоставлена краткая информация об услугах оператора, подключившегося к экрану для ответа на первый звонок. Участникам мероприятия был представлен видеорепортаж об услугах, входящих в сферу услуг ƏN TEZ.