В центрах DOST запущена услуга онлайн-очереди

В центрах DOST запущены услуги "онлайн-очередь" и "сурдоперевод".

В центрах DOST запущены услуги "онлайн-очередь" и "сурдоперевод".

Как сообщает Report, граждане могут воспользоваться услугами центров DOST, заранее записавшись на онлайн-очередь.

Для этого необходимо зайти на официальный сайт агентства DOST и выбрать раздел "онлайн-очередь" на главной странице. Затем на открывшейся странице выбрать номер центра, услугу, дату и время посещения центра, при этом потребуется ввести номер удостоверения личности.

Граждане с нарушениями слуха и речи при записи на онлайн-очередь могут дополнительно выбрать услугу сурдоперевода.