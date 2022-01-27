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В центрах DOST запущена услуга онлайн-очереди

В центрах DOST запущена услуга онлайн-очереди В центрах DOST запущены услуги "онлайн-очередь" и "сурдоперевод".
Социальная защита
27 января 2022 г. 16:48
В центрах DOST запущена услуга онлайн-очереди

В центрах DOST запущены услуги "онлайн-очередь" и "сурдоперевод".

Как сообщает Report, граждане могут воспользоваться услугами центров DOST, заранее записавшись на онлайн-очередь.

Для этого необходимо зайти на официальный сайт агентства DOST и выбрать раздел "онлайн-очередь" на главной странице. Затем на открывшейся странице выбрать номер центра, услугу, дату и время посещения центра, при этом потребуется ввести номер удостоверения личности.

Граждане с нарушениями слуха и речи при записи на онлайн-очередь могут дополнительно выбрать услугу сурдоперевода.

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Версия на азербайджанском языке DOST mərkəzlərində "onlayn növbə" xidməti istifadəyə verilib

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