Ильхам Алиев: В будущем минимальная заработная плата и пенсии будут последовательно повышаться

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "В этом году мы значительно повысили минимальную заработную плату – 38 процентов. Это большой рост, повысилась от 130 до 180 манатов. Это охватывает 600 тысяч человек. Но правда, эта цифра нас совсем не удовлетворяет. Поэтому были даны соответствующие поручения по подготовке предложений для дальнейшего повышения минимальной заработной платы. Теперь мы должны, конечно же, оценить ее финансовую нагрузку. Конечно, в будущем будут последовательно повышаться минимальная заработная плата и пенсии".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на проведенном 25 февраля совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

Глава государства отметил, что были приняты серьезные решения и по минимальным пенсиям: "Размер минимальных пенсий также вырос на 38 процентов, немного больше – от 116 до 160 манатов. Сегодня по уровню минимальной пенсии Азербайджан занимает второе место на пространстве СНГ. Однако мы также должны знать, что это не предел. Конечно, повышение заработной платы, пенсий является одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня. Повышение минимальной пенсии улучшит пенсионное обеспечение 223 тысяч человек".