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В Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены пенсии за февраль

В Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены пенсии за февраль Надбавки в результате индексации к январским пенсиям начислены в феврале
Социальная защита
11 февраля 2021 г. 11:03
В Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены пенсии за февраль
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Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за февраль по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Граждане могут получить свои пенсии через банкоматы соответствующих банков, используя выданные им банковские карты, сообщает Report.

В ближайшие дни по другим городам и районам республики, а также государственным служащим, военным и лицам специальных званий будут произведены выплаты пенсий.

Напомним, что надбавки в результате индексации к январским пенсиям начислены в феврале.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt və Abşeronda fevral ayının pensiyaları ödənildi

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