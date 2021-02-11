В Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены пенсии за февраль

Надбавки в результате индексации к январским пенсиям начислены в феврале

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за февраль по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Граждане могут получить свои пенсии через банкоматы соответствующих банков, используя выданные им банковские карты, сообщает Report.

В ближайшие дни по другим городам и районам республики, а также государственным служащим, военным и лицам специальных званий будут произведены выплаты пенсий.

Напомним, что надбавки в результате индексации к январским пенсиям начислены в феврале.