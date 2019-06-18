​В Азербайджане впервые пройдет хакатон по теме инклюзивности

Программа Развития Организации Объединенных Наций (UNDP) в Азербайджане проведет первый в стране хакатон ("марафон программистов") под названием «UNLIMITED», посвященный теме инклюзивности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе организации. Мероприятие пройдет с 28 по 30 июня 2019-го года.

Отмечается, что целью хакатона является разработка и выявление инновационных решения, направленных на эффективное вовлечение в общество людей с ограниченными возможностями.

На данный момент, более 15% населения мира живет с различной степенью ограниченных возможностей. В Азербайджане люди с ограниченными возможностями составляют 620 000 человек или примерно 6% населения.

Каждый день они сталкиваются со сложностями и преодолевают препятствия: недоступная инфраструктура, отсутствие соответствующих вспомогательных технологий, услуг и прочее. Зачастую люди с ограниченными возможностями сталкиваются с более чем с одной сложностью за раз.

Для решения этих вопросов технологичным способом, UNDPАзербайджан организует двухдневный хакатон инклюзивности под названием «UNLIMITED (без лимитов)».

Основной целью 48-и часового хакатона является объединение мотивированных представителей гражданского общества, людей с ограниченными возможностями, энтузиастов техно-индустрии с целью разработки новых идей и решений (например, программы, веб страницы, электронные продукты и т.д.), которые позволят улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями. Помогать участникам хакатона будут опытные наставники – эксперты в своих областях.

Хакатон открыт для подачи заявок! К участию приглашаются активисты гражданского общества, волонтеры, студенты, веб дизайнеры, веб программисты, люди с ограниченными возможностями, журналисты, представители правительства и все заинтересованные в хакатоне!

Зарегистрированные участники будут работать в своих командах и в течение лишь 48-и часов создадут определенное количество рабочих прототипов.

Победившая идея получит грант на дальнейшее развитие проекта в размере 5000 манат и доступ к профессиональным наставникам на период в три месяца после хакатона для полного внедрения прототипа и разработки полноценного рабочего решения за этот период.

Хакатон пройдет в Музее Изобразительного Искусства Азербайджана 20-21 веков (поселок Байыл, Площадь Национального Флага, 1000 Баку, Азербайджан). Последний срок подачи заявок 23 июня 23:59 часов.

Заявки команд на участие в хакатоне принимаются по этой форме: http://www.unlimited.az/apply