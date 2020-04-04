​В Азербайджане создается 50 тыс. общественных рабочих мест

В апреле-мае в Азербайджане планируется создать 50 тыс. общественных рабочих мест.

Как сообщает Report, это отражено в Плане действий, одобренном Кабинетом министров, по реализации указа Президента от 19 марта 2020 года в связи с уменьшением негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) и в результате резких колебаний на мировых энергетический и фондовых рынках на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и хозяйствующие субъекты.

Цель состоит в обеспечении временной занятости граждан. Для этого выделен 30 млн манатов.

Таким образом, каждому общественному работнику будет выплачиваться зарплата в размере 300 манатов в месяц.