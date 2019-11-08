Минтруда: В октябре показатель роста в фонде заработной платы вырос до 34,2%

Комплексные мероприятия в Азербайджане, направленные на рост зарплат, расширение возможностей занятости, устойчивое развитие рынка труда и легализацию труда, привели к серьезному росту в фонде заработной платы.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

За минувшие месяцы 2019 года в данном направлении регулярно каждый месяц отмечалась динамика роста. В частности, этот рост из месяца в месяц показал более высокий процент.

В январе этого года показатель роста в фонде заработной платы составил 3,7%, феврале – в два раза больше 7,4%. В марте рост составил 10,5%, апреле – 14,5%, мае – 17,6%, июне – 18,8%, июле – 19,8%, августе - 21%.

В последние месяцы показатель роста вырос еще больше: в сентябре показатель роста составил 29,6%, октябре – 34,2%.