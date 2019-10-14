В Азербайджане 19 видов пособий будут представлены в качестве проактивной услуги

"До конца этого года 19 видов пособий планируется представить гражданам в качестве проактивной услуги".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, проактивная услуга означает, что не имеется необходимости не только в письменном, но и в электронном обращении граждан. Их права признаются и обеспечиваются со стороны государства. Сюда входят пособия по возрасту, за инвалидность, потерю кормильца.

С.Бабаев сказал, что до конца года о каждом из них будет предоставлена информация: "В целом, наша задумка в том, чтобы до конца года в качестве проактивной услуги осуществлять назначение пенсий, охватывающих 25 тыс. обращений, и социальных пособий, охватывающих около 150 тыс. обращений. Эти услуги будут электронизированы и в течение года в среднем, будет обеспечено исполнение в проактивном порядке до 200 тыс. обращений".