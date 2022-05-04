В Азербайджане жив 81 участник Второй мировой войны

В Азербайджане жив 81 участник Второй мировой войны.

В Азербайджане жив 81 участник Второй мировой войны.

Как сообщает Report, в этом году отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

СССР вступил во Вторую мировую войну в 1941 году. В ВОВ участвовало большое количество азербайджанцев. Из 600 тысяч азербайджанцев, отправившихся на фронт в 1941-1945 годы, свыше 300 тысяч погибли и пропали без вести.

Напомним, что 19 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Согласно распоряжению, Министерство труда и социальной защиты населения выплатило каждому из указанных лиц единовременную материальную помощь в размере 1 500 манатов.