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В Азербайджане завершена выплата пенсий и пособий за ноябрь

В Азербайджане завершена выплата пенсий и пособий за ноябрь Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 26 ноября обеспечил выплату всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.
Социальная защита
26 ноября 2021 г. 17:23
В Азербайджане завершена выплата пенсий и пособий за ноябрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 26 ноября обеспечил выплату всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.

Как сообщили Report в министерстве, граждане могут обналичить социальные выплаты в банкоматах посредством соответствующих карт.

5 ноября была осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району, 15 ноября были выплачены пенсии по республике, включая граждан, получающих пенсию на льготных условиях.

Осуществление социальных выплат за ноябрь завершено.

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Версия на азербайджанском языке Noyabr ayının bütün müavinət və təqaüdləri ödənib

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