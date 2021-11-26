В Азербайджане завершена выплата пенсий и пособий за ноябрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 26 ноября обеспечил выплату всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 26 ноября обеспечил выплату всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.

Как сообщили Report в министерстве, граждане могут обналичить социальные выплаты в банкоматах посредством соответствующих карт.

5 ноября была осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району, 15 ноября были выплачены пенсии по республике, включая граждан, получающих пенсию на льготных условиях.

Осуществление социальных выплат за ноябрь завершено.