В Азербайджане в банке вакансий есть позиции с зарплатой около 10 тыс. манатов

В банке вакансий Азербайджана имеются вакансии с зарплатой около 10 тыс. манатов.

В банке вакансий Азербайджана имеются вакансии с зарплатой около 10 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

По его словам, самый большой банк вакансий в стране находится в Госагентстве занятости.

"В банке есть вакансии с зарплатой от 345 до 10 тыс. манатов. Но в большинстве случаев предлагаются низкооплачиваемые вакансии. Однако в первую очередь важно сформировать атмосферу доверия между работодателем и соискателем", - сказал он.