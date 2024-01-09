В Азербайджане в банке вакансий есть позиции с зарплатой около 10 тыс. манатов

В банке вакансий Азербайджана имеются вакансии с зарплатой около 10 тыс. манатов.
Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.
По его словам, самый большой банк вакансий в стране находится в Госагентстве занятости.
"В банке есть вакансии с зарплатой от 345 до 10 тыс. манатов. Но в большинстве случаев предлагаются низкооплачиваемые вакансии. Однако в первую очередь важно сформировать атмосферу доверия между работодателем и соискателем", - сказал он.