 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане создадут Центр научных исследований по проблемам лиц, имеющих инвалидность

    Структура будет действовать при министерстве труда и социальной защиты населения

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане создадут Центр научных исследований по проблемам лиц, имеющих инвалидность.

    Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, данный вопрос включен в охватывающую 2014-2018 гг. "Национальную программу деятельности по защите прав лиц, имеющих инвалидность".

    Центр, создание которого запланировано на этот год, будет действовать при министерстве труда и социальной защиты населения.

    В роли организаций-исполнителей выступят Кабинет министров, министерство труда и социальной защиты населения, министерство финансов.

    Центр создается в целях повышения уровня информирования по поводу лиц, имеющих инвалидность, и прав детей с ограниченными возможностями, а также в целях улучшения уровня научно-исследовательских работ в данной области.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi