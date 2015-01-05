Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане создадут Центр научных исследований по проблемам лиц, имеющих инвалидность.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, данный вопрос включен в охватывающую 2014-2018 гг. "Национальную программу деятельности по защите прав лиц, имеющих инвалидность".

Центр, создание которого запланировано на этот год, будет действовать при министерстве труда и социальной защиты населения.

В роли организаций-исполнителей выступят Кабинет министров, министерство труда и социальной защиты населения, министерство финансов.

Центр создается в целях повышения уровня информирования по поводу лиц, имеющих инвалидность, и прав детей с ограниченными возможностями, а также в целях улучшения уровня научно-исследовательских работ в данной области.