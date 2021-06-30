В Азербайджане с завтрашнего дня разрешается проведение свадеб

В Азербайджане с завтрашнего начнется проведение торжеств (свадеб, обручений, дней рождения).

В Азербайджане с завтрашнего начнется проведение торжеств (свадеб, обручений, дней рождения).

Как передает Report, Кабинет министров дал разрешение на проведение с 1 июля торжественных мероприятий с соблюдением определенных условий.

- Все гости старше 18 лет, участвующие в церемониях, организованных с участием от 50 до 150 человек, должны иметь подтверждающий документ о полной вакцинации или наличии иммунитета после выздоровления от COVID-19 (паспорт COVID-19), для этих гостей не требуется обязательное использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей.

С 1 июля по меньшей мере 80 процентов работников сферы услуг, для которых требуется паспорт COVID-19, должны быть вакцинированы первой дозой вакцины от COVID-19 или иметь сертификат иммунитета от COVID-19, а с 1 августа - паспорт COVID-19. Персонал (за исключением музыкантов) обязан быть в масках, перчатках и пользоваться другими средствами индивидуальной защиты.

Владелец помещения, где проводится праздничная церемония, обязан ввести в портал icaze.e-gov.az информацию о залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о дате проведения, времени начала и окончания (не позднее 00:00), количестве гостей не позднее чем за 5 дней до даты проведения праздничной церемонии.

Проведение незарегистрированных мероприятий запрещено.

При организации и проведении торжеств между проводящим торжество и владельцем места проведения торжества должно быть подписано обязательство о совместной ответственности за соблюдение требований карантинного режима. В случае нарушения требований ответственность будут нести обе стороны.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований будут утверждены методические указания, содержащие вышеуказанные вопросы и другие требования, которыми будут руководствоваться при организации и проведении праздничных мероприятий.

Торжества с участием до 50 гостей разрешается проводить в соответствии с "Методическими указаниями по профилактике инфекции коронавируса на объектах общепита" (с сохранением требования об использовании средств индивидуальной защиты дыхательных путей), на этих торжествах не требуется COVID-паспорт.

Проведение торжеств с участием более 150 гостей запрещено до решения об очередных послаблениях.

Начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев отметил, что на торжествах с участием до 50 гостей обязательно использование медицинской маски, а на торжествах с участием до 150 гостей – нет, т.к. у гостей проверяют наличие COVID-паспорта.

Он также подчеркнул, что проведение свадебных церемоний, помолвок, именин на открытом воздухе, в палатке и на других площадках допускается с участием до 50 человек при соблюдении ограничительных требований. Кроме того, на одном участке позволяется проводить только одно мероприятие.

Кроме того, будут созданы мониторинговые группы из представителей МВД, Агентства продбезопасности Азербайджана, Государственной налоговой службы при Министерстве экономики для контроля над проведением торжеств с участием 50-150 гостей.

Нарушители правил будут привлекаться к ответственности.