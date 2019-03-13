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В Азербайджане пенсии вместе с надбавками выплатят до праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

© Report / Elchin Murad

"Приступили к выдаче по графику пенсий за март. Пенсии уже перечислены на счета в более 10 районах". 

Об этом Report сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.  

По словам министра, до праздника Новруз будет обеспечена выплата всех пенсий по стране.  

С.Бабаев отметил, что до 18 марта все выплаты полностью завершатся: "Обычно пенсии выдавались в конце месяца. На этот раз до праздника Новруз будет обеспечена выплата пенсий с надбавкой". 

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