В Азербайджане пенсии вместе с надбавками выплатят до праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

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"Приступили к выдаче по графику пенсий за март. Пенсии уже перечислены на счета в более 10 районах".

Об этом Report сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам министра, до праздника Новруз будет обеспечена выплата всех пенсий по стране.

С.Бабаев отметил, что до 18 марта все выплаты полностью завершатся: "Обычно пенсии выдавались в конце месяца. На этот раз до праздника Новруз будет обеспечена выплата пенсий с надбавкой".