В Азербайджане пенсии вместе с надбавками выплатят до праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

"Приступили к выдаче по графику пенсий за март. Пенсии уже перечислены на счета в более 10 районах".
Об этом Report сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
По словам министра, до праздника Новруз будет обеспечена выплата всех пенсий по стране.
С.Бабаев отметил, что до 18 марта все выплаты полностью завершатся: "Обычно пенсии выдавались в конце месяца. На этот раз до праздника Новруз будет обеспечена выплата пенсий с надбавкой".
Samirə AbdullayevaАвтор новости