В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным

В Азербайджане предложен проект изменений в Трудовой кодекс в связи с обязательным отпуском.

В Азербайджане предложен проект изменений в Трудовой кодекс в связи с обязательным отпуском.

Как сообщает Report, об этом на передаче "Социальный час" заявил начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.

По его словам, в настоящее время работников не принуждают выходить в отпуск:

"Но иногда бывают случаи, когда этим злоупотребляют. Отпуск следует использовать так, чтобы не было случаев негативного влияния на качество работы. Вопрос, связанный с выходом в отпуск, также может быть решен по взаимному согласию сторон, его можно будет взять либо в текущем году, либо в следующем календарном году".