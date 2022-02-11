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В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным

В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным В Азербайджане предложен проект изменений в Трудовой кодекс в связи с обязательным отпуском.
Социальная защита
11 февраля 2022 г. 12:41
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным

В Азербайджане предложен проект изменений в Трудовой кодекс в связи с обязательным отпуском.

Как сообщает Report, об этом на передаче "Социальный час" заявил начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.

По его словам, в настоящее время работников не принуждают выходить в отпуск:

"Но иногда бывают случаи, когда этим злоупотребляют. Отпуск следует использовать так, чтобы не было случаев негативного влияния на качество работы. Вопрос, связанный с выходом в отпуск, также может быть решен по взаимному согласию сторон, его можно будет взять либо в текущем году, либо в следующем календарном году".

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