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    В Азербайджане началась выдача пенсий за январь

    ГФСЗ: Этот процесс завершится по всей стране в первой половине января

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане началось финансирование трудовых пенсий за январь. 

    Об этом Report сообщили в секторе по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ). 

    Согласно информации, прошлый год ГФСЗ завершил с остатком свободных средств, что позволило досрочно выдать трудовые пенсии за январь текущего года. 

    Как сообщили в фонде, уже совершился процесс перечисления из центральной казны на счета местных органов необходимых средств для финансирования пенсий по районам города Баку, городу Сумгайыт и Абшеронскому району. Этот процесс завершится по всей стране в первой половине января и пенсии будут перечислены на личные счета граждан раньше предусмотренного графиком срока. 

    Напомним, что согласно предварительной информации, в настоящее время в стране трудовую пенсию получают 1 млн. 295 тыс. 900 человек. 60,1% из них получают пенсию по возрасту, 28,9% - по инвалидности, а 11,0% - по потере главы семейства. 

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