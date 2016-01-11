В Азербайджане началась выдача пенсий за январь

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане началось финансирование трудовых пенсий за январь.

Об этом Report сообщили в секторе по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

Согласно информации, прошлый год ГФСЗ завершил с остатком свободных средств, что позволило досрочно выдать трудовые пенсии за январь текущего года.

Как сообщили в фонде, уже совершился процесс перечисления из центральной казны на счета местных органов необходимых средств для финансирования пенсий по районам города Баку, городу Сумгайыт и Абшеронскому району. Этот процесс завершится по всей стране в первой половине января и пенсии будут перечислены на личные счета граждан раньше предусмотренного графиком срока.

Напомним, что согласно предварительной информации, в настоящее время в стране трудовую пенсию получают 1 млн. 295 тыс. 900 человек. 60,1% из них получают пенсию по возрасту, 28,9% - по инвалидности, а 11,0% - по потере главы семейства.