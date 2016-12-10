В Азербайджане минимальная зарплата будет доведена до 60% средней зарплаты

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ После 2025 года бедность в Азербайджане будет полностью устранена, возможности выхода к качественным медицинским услугам и образованию расширятся. Как сообщает Report, об этом говорится в "Стратегической дорожной карте по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики".

Согласно документу, через 9 лет проблема устранения бедности будет решаться путем открытия дополнительных рабочих мест и адресной социальной помощи людям, неспособным удовлетворить основные потребности за счет зарплаты и иных доходов. Минимальный размер оплаты труда будет доведен до 60% средней зарплаты (сейчас 21-22%).

Кроме того, в целях обеспечения продовольственной безопасности после 2025 года будут учитываться возможные изменения и проблемы в экономической, социальной, демографической, технологической и других сферах.

“Сейчас в рейтинге Глобального индекса продовольственной безопасности Азербайджан занимает 61-е место по продовольственному обеспечению и 86-е место по качеству продовольственных товаров. Более совершенная система сельского хозяйства позволит Азербайджану подняться по обеим позициям примерно на 40-е место”, - говорится в “Дорожной карте".