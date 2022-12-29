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В Азербайджане количество разводов сократилось на 10%

В Азербайджане количество разводов сократилось на 10% В Азербайджане в текущем году количество разводов сократилось на 10%.
Социальная защита
29 декабря 2022 г. 20:12
В Азербайджане количество разводов сократилось на 10%

В Азербайджане в текущем году количество разводов сократилось на 10%.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии Министерства юстиции.

В этом году в результате развития экономики страны и роста гражданского оборота было оформлено около 4,7 млн нотариальных действий, до 300 тыс. актов гражданского состояния.

Число браков превысило 60 тысяч, количество разводов сократилось до 10%. Число зарегистрированных рождений превысило 120 тысяч, смертность снизилась до 23%.

В результате проведенных нотариусами действий в госбюджет перечислено более 33 млн манатов.

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