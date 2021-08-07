В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19

С 16 августа прием и рассмотрение обращений граждан в Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана и его структурах, а также в центрах DOST будет осуществляться только при наличии документа о вакцинации или сертификата об иммунитете после выздоровл

С 16 августа прием и рассмотрение обращений граждан в Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана и его структурах, а также в центрах DOST будет осуществляться только при наличии документа о вакцинации или сертификата об иммунитете после выздоровления от коронавируса (паспорт COVID-19)

Как передает Report, информацию об этом распространило министерство.

Отмечается, что электронные услуги гражданам также будут оказываться после введения информации о наличии паспорта COVID-19 (при обращении в связи с адресной государственной социальной помощью следует указать в заявлении-декларации).

В Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и охраны здоровья населения. Каждому гражданину, следует активно участвовать в процессе вакцинации, тем самым уберечь себя и своих близких от опасности заражения коронавирусной инфекцией, а также внести вклад в меры по борьбе с COVID, осуществляемые государством.

Данное правило, применяемое министерством в сфере приема и рассмотрения обращений граждан, также служит поощрению более активного участия населения в процессе вакцинации, проводимой с целью защиты их здоровья, а также повышению уровня ответственности.