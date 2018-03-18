В 2020 году население Азербайджана достигнет отметки приблизительно в 10,2 миллиона человек

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ «Население страны будет расти на 1,1 процент каждый год и к 2020 году достигнет 10,2 человек».

Как передает Report, об этом заявил глава Государственной Службы Миграции Фируддин Набиев в своей статье опубликованной в "Xalq qəzeti".

«Концепция Развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», утвержденная указом Президента Ильхама Алиева, как официальный, государственный документ отражает в себе ближайщие перспективы и цели развития страны, а также затрагивает проблемные моменты, связанные с миграцией. В Концепции, состоящей из 11 частей, положениям о миграции, указанной в качестве основного направления национальной безопасности государства, уделяется особое внимание. Это связано с тем, что глобализация наряду с широкими возможностями несет в себе и особый риск, так как создает тенденции упрощения миграции рабочей силы, а также свободного перемещения производства, торговли и капитала. В концепции отмечено, что с целью обоснования сути проблемы и решения ее путем достижения поставленных целей, обозначение качественных и количественных показателей как основы национальной движущей силы и защиты генофонда Азербайджана, вопросов миграции и демографии как основ национальной силы страны, чрезвычайно важно. В период действия концепции, ожидается ежегодный прирост населения в 1,1 процент, что приведет до увеличения населения страны до 10,2 миллионов человек в 2020 году» - отметил Ф. Набиев.

По словам главы Службы, с целью решения, предусмотренных в концепции задач, продолжается проведения мероприятий по усовершенствованию законадательной базы и укреплению соответствующего институционального потенциала.

"В этом прогрессирующем документе, приоритетными указаны такие вопросы,как - пресечение поступления в страну нелегальной рабочей силы, а также укреплению социальной защиты наших граждан, трудящихся за границей. Конечно же, Государственная Служба Миграции прилагает всевозможные усилия для выполнения своих обязанностей в решении этих задач".