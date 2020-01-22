Сколько денег переводят на родину работающие в России азербайджанцы ежемесячно?

За 9 месяцев прошлого года (3 квартала) работающие в России трудовые мигранты ежемесячно посредством систем перевода денег переводили в свои страны около 442 долларов.

Как сообщает Report, эта стало известно в результате исследования, проведенного компанией Finexpertiza.

В исследовании имеется информация и об азербайджанских трудовых мигрантах. Компания рассмотрела самые популярные среди трудовых мигрантов системы перевода денег такие, как Western Union, "Золотая корона", Unistream, Почта России. Больше всего денег в свою страну перевели трудовые мигранты из Китая (2012 долларов), на втором месте – турецкие мигранты (1160 долларов).

В целом проживающие в России трудовые мигранты в среднем перечисляли в свои страны 422 доллара, а трудовые мигранты из стран СНГ– 377 долларов.

По информации, среди стран СНГ больше всего денег перечисляли трудовые мигранты из Казахстана (850 долларов), Грузии (580 долларов), Кыргызстана (561 доллар) и Азербайджана (482 доллара). Трудовые мигранты из Армении ежемесячно пересылали в среднем 350 долларов.

Алпарслан Озтюрк