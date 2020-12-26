Семье шехида Эльмара Набиева оказали социальную поддержку

Эльмар Набиев, проживавший с матерью, отцом и сестрой в поселке Пираллахи, погиб в боях в Физулинском направлении

Продолжаются встречи руководящих лиц Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и подведомственных ему структур с семьями шехидов и ветеранов (гази) Отечественной войны.

Как передает Report, председатель Государственного агентства занятости при Минтруда Мустафа Аббасбейли встретился с семьей шехида Эльмара Набиева, ознакомился с их социальным положением.

Эльмар Набиев, который проживал с матерью, отцом и сестрой в поселке Пираллахи, погиб в боях в Физулинском направлении.

Во время встречи с семьей выяснилось, что родители Эльмара не работают, получают пенсию. Сестра учится на втором курсе. С целью обеспечения занятости семьи, по их желанию, в рамках программы самозанятости отцу шехида Эльману Набиеву было выдано оборудование по сфере услуг, мать шехида устроена на оплачиваемую общественную работу.

Кроме того, семье будут выплачиваться социальные выплаты: ежемесячная президентская пенсия, а также, после определения права - пенсия или пособие.