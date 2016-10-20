Семье шехида, погибшего во время апрельских боев, предоставлен дом

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Семье военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана Ульви Мамедова, погибшего во время апрельских боев, предоставлен новый дом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, дом построен по заказу МЭПР на основании поручения президента Ильхама Алиева.

Вынужденно переселившаяся из села Гаракечди Лачинского района семья шехида поселилась в поселке Тахта Корпю Агджабединского района. Ключи от нового дома семье вручил министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

Также министр Г.Багиров посетил могилу шехида.

Трехкомнатный дом общей площадью 80 кв. м оснащен всем оборудованием.