Саттар Мохбалыев: Нужно расширить льготы, чтобы поощрять молодежь к работе на селе

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "В Азербайджане сегодня продолжает стремительно расти численность молодежи. Вместе с ростом появляется такая проблема, как вопрос их занятости".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Занятость молодежи: Взгляд работодателей, вызовы и перспективы" сказал председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалыев.

По его словам, более 25% населения, занятого в экономической сфере, это молодежь в возрасте 15-29 лет: "Ежегодно в среднем 33-35 тыс. студентов оканчивают вузы, и обеспечение их работой становится проблемой. Следует усовершенствовать систему льгот, поощряющих молодежь работать в сельских местностях, повысить уровень жизни. Кроме того, следует усилить контроль над восстановлением на прежних местах работы и должностях мобилизованных из армии молодых людей, добиться обеспечения их работой в соответствии с профессией".

Председатель КПА отметил, что с целью усиления соцзащиты занятых, ищущих работу и безработных граждан важно сформировать и реализовать опирающуюся на международный опыт систему страхования от безработицы.

С.Мохбалыев отметил, что до 2030 года планируется снизить удельный вес молодежи вне рынка труда и образования (15-24 года) до 15% и до 2025 года добиться эффективного труда и достойной работы для всех групп населения, особенно молодежи, женщин и лиц с инвалидностью.