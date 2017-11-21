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    Саттар Мохбалиев избран председателем комиссии вместо Салима Муслимова

    Состоялось заседание Трехсторонней комиссии Азербайджанской Республики по социальным и экономическим вопросам

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Трехсторонней комиссии Азербайджанской Республики по социальным и экономическим вопросам, состоящей из представителей министерства труда и социальной защиты населения, Конфедерации профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерации работодателей Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, был избран новый председатель комиссии. Было отмечено, что по положению Трехсторонней комиссии Азербайджанской Республики по социальным и экономическим вопросам, руководители представленных в комиссии структур по очереди и последовательно занимают позицию председателя сроком на один год. В порядке очереди на следующий год был избран председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалиев, а заместитель завотделом трудовой политики министерства труда и социальной защиты населения Абульфат Магеррамов избран представителем и координатором министерства в комиссии.

    Отметим, что до сих пор председателем комиссии был министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

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