Салим Муслимов: Началось списание долгов по взносам обязательного государственного социального страхования

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "В соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, среди мер, направленных на поддержку развития предпринимательства, особо можно отметить и списание долгов по взносам обязательного государственного социального страхования. Этот процесс уже начался. В рамках процесса по долгам, возникшим в различных областях частного сектора, предусмотрено полное списание суммы долга по взносам обязательного государственного социального страхования в размере 155,3 млн манатов. В то же время будет обеспечено списание средств по оставшейся части долга в размере до 26,7 млн манатов, что является очередным большим шагом в поддержке частного сектора".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.