Сахиль Бабаев встретился с Нилай, потерявшей родителей в результате террора в Гяндже

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился в Гяндже с 3-летней Нилай, потерявшей родителей в результате армянского террора и близкими 10-месячной Нарын, которая погибла в результате теракта.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился в Гяндже с 3-летней Нилай, потерявшей родителей в результате армянского террора и близкими 10-месячной Нарын, которая погибла в результате теракта.

Министр и первый заместитель главы Исполнительной власти Гянджи Самед Томуев возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гяндже, почтив его память.

Исполнилась годовщина трагических событий 11 октября 2020 года, когда Армения, совершив очередное военное преступление, подвергла массированному артиллерийскому обстрелу многоквартирный жилой дом в центре Гянджи, расположенной вдали от зоны боевых действий.

С. Бабаев побывал на территории, разрушенной в результате этого террористического акта.

Министр встретился с родственниками Нарын Халыговой, погибшей год назад в результате армянского террора в Гяндже, и Нилай Алиевой, оставшейся круглой сиротой. С. Бабаев отметил, что в направлении социальной защиты этих семей ведется соответствующая работа.