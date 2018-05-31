Сахиль Бабаев: В Азербайджане 48,6% рабочей силы составляют женщины

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане 48,6% рабочей силы составляют женщины.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на 107-й сессии Международной конференции труда, проходящей в Женеве с участие государств-членов Международной организации труда и социальных партнеров.

Министр сказал, что женщины в составе рабочей силы в Азербайджане представлены в размере 48,6%, в составе занятого населения – 48,1%: "В Азербайджане на каждые 100 человек, получающих образование, приходится в среднем 47 женщин. 53,6% всех научных работников составляют женщины. Первый вице-президент Азербайджанской Республики женщина. Женщины в достаточном количестве представлены и в избирательных, и в управляющих и судебных органах".