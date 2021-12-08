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Сахиль Бабаев: Со временем на освобожденных территориях будут создаваться рабочие места

Сахиль Бабаев: Со временем на освобожденных территориях будут создаваться рабочие места В соответствии с растущими требованиями рынка труда ведутся обсуждения с госструктурами, готовятся новые программы по подготовке квалифицированной рабочей силы.
Социальная защита
8 декабря 2021 г. 14:03
Сахиль Бабаев: Со временем на освобожденных территориях будут создаваться рабочие места

В соответствии с растущими требованиями рынка труда ведутся обсуждения с госструктурами, готовятся новые программы по подготовке квалифицированной рабочей силы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на Азербайджанском форуме развития карьеры.

Он отметил, что в Азербайджане расширение занятости является одним из приоритетов правительственной политики: "Количество трудовых договоров выросло на 30%, из них 75% приходится на частный сектор. Фонд заработной платы вырос на 92%, средняя зарплата – на 40%. Органами занятости трудоустроены более 2 300 человек, созданы 36 тыс. мелких и микрохозяйств, что означает устойчивый доход 36 тыс. семей".

По словам министра, по мере проведения восстановительных работ на освобожденных территориях там будет обеспечена занятость: "В рамках мер по активной занятости, программ самозанятости и программных целевых проектов в соответствии с процессом переселения населения на освобожденные территории мы постараемся максимально обеспечить там занятость".

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Версия на английском языке Sahil Babayev: New jobs to be created in liberated areas as restoration goes ahead
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Azad edilən ərazilərdə bərpa işləri görüldükcə məşğulluq təmin olunacaq"

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