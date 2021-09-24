Сахиль Бабаев: Число работающих по своей сфере намного меньше, чем ожидалось

"Сегодня существующие вызовы и трудности на нашем рынке труда очень серьезные. Число специалистов, работающих в своей сфере, намного меньше, чем мы ожидали".

"Сегодня существующие вызовы и трудности на нашем рынке труда очень серьезные. Число специалистов, работающих в своей сфере, намного меньше, чем мы ожидали".

Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

По его словам, у такого положения вещей имеются объективные причины: "Фактором также является не полное признание неформального образования, не полное признание образования при дистанционных работах. Однако если смотреть на общее занятое население, число квалифицированной рабочей силы очень мало, что сказывается на реализуемых государством программах. Например, в рамках программ самозанятости в регионах страны мы объявили пакеты по животноводству, садоводству, другим сферам производства и услуг. В этом году в сегменте животноводства мы начали работу по ввозу более качественных племенных животных. Из примерно 10 тыс. обратившихся только 100-150 человек проявили знания, умения и желание ухаживать за племенными животными. Остальные выбрали традиционный способ. Мы убедились в том, что безработным необходимы новые знания", - отметил министр.