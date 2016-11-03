С завтрашнего дня в мечеть "Святыни Рахимы ханум" в Нардаране будет подан газ

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня в мечеть "Святыни Рахимы ханум" в поселке Нардаран города Баку будет подан природный газ.

Об этом Report сообщил ахунд мечети Муса Рза.

Он отметил, что подача газа в мечеть была приостановлена в декабре 2014 года. Согласно новым правилам, мечеть должна была быть зарегистрирована в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

"В связи с регистрацией мы обратились в Государственный комитет по работе с религиозными организациями. Мы получили положительный ответ и в сентябре этого года мы были зарегистрированы. Затем для получения технических условий мы обратились в службу ASAN", - заявил ахунд мечети.

По его словам, служба АSAN сегодня представила технические условия и мы направили справку в "Азеригаз": "В производственном объединении сообщили, что завтра будет восстановлена подача газа".

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе ПО "Азеригаз", объединение ежегодно безлимитно подает в каждую святыню 5 тыс. кубометров газа, несмотря на то, что средний годовой расход газа святынь составляет 1 953 кубометра.

"Доводим до вашего сведения, что по данным на 1 ноября 2016 года, для безлимитного использования 378 мечетями и святынями выделено 1 890 000 кубометров газа. ПО "Азерига" SOCAR с уважением относится к святыням, независимо от вероисповедания людей", - сообщили в ПО.