С завтрашнего дня отменяются ограничения, применяемые к полосам движения в связи с Исламиадой

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с завершением срока ограничений, применяемых к полосам движения на некоторых улицах и дорогах столицы в связи с IV Играми исламской солидарности.

Как сообщает Report, в связи с проведением IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" на некоторых улицах и дорогах города были выделены специальные желтые полосы - "Полосы игр". Эти полосы были недоступны для движения транспорта, за исключением оперативных и привлеченных к играм автомобилей.

Главное управление ГДП министерства внутренних дел доводит до сведения водителей, что для обеспечения свободного и беспрерывного движения транспорта в городе Баку 23 мая с 12:00 ограничение на движение по желтым специальным линиям будет снято.