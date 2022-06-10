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С июля в Азербайджане инвалидность будет определяться по новым критериям

С июля в Азербайджане инвалидность будет определяться по новым критериям "С 1 июля этого года в нашей стране будут внедрены новые критерии по определению инвалидности".
Социальная защита
10 июня 2022 г. 12:02
С июля в Азербайджане инвалидность будет определяться по новым критериям

"С 1 июля этого года в нашей стране будут внедрены новые критерии по определению инвалидности".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов.

Он отметил, что если раньше имелось три группы инвалидности, то, согласно новым критериям, инвалидность будет оцениваться в более широком диапазоне, на основе определения процента потери функций организма человека: "При этом за основу будет браться степень ограничения жизнедеятельности человека по 7 основным категориям: самообслуживание, свободное передвижение, выбор направления, общение, речь, контроль поведения, обучение и трудовая деятельность".

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