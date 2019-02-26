Председатель Госкомитета принял вынужденных переселенцев, чьи дома подлежат сносу

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев принял вынужденных переселенцев, чьи дома расположены в оползневой зоне на Баиловском склоне в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает Report, на приеме обсудили проблемы владельцев 27 домов, подлежащих сносу из-за оползня.

Р.Рзаев заявил, что в случае сноса домов, считающихся частной собственностью вынужденных переселенцев, им выдадут компенсацию. Он подчеркнул, что вопрос будет решен в течение этой недели.

Ожидается принятие решения о сносе 98 домов, расположенных в оползневой зоне на Баиловском склоне в Сабаильском районе Баку. Владельцам 71 дома планируется выдача компенсации. Отмечалось, что с учетом того, что остальные 27 домов принадлежат вынужденным переселенцам, компенсация их владельцам не будет выдана, вместо этого их разместят в домах, построенных государством для вынужденных переселенцев. Что касается вынужденных переселенцев, они заявляют, что расположенные в оползневой зоне дома являются их собственностью и поэтому хотят получить компенсацию.

Напомним, что с последней декады января 2018 года на Баиловском склоне, недалеко от телебашни активизировался оползневый процесс, в последующие дни разрушились несколько домов. По факту в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.