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    ​Решение о взыскании алиментов с родителя будет немедленно приводиться в исполнение

    Вопрос вынесен на обсуждение на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается немедленное исполнение решения о взыскании алиментов с родителя. 

    Как передает Report, этот вопрос вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно законопроекту "О внесении поправок в Гражданский процессуальный кодекс", представленному Верховным судом в Милли Меджлис, за исключением случаев немедленного исполнения, решение приводится в исполнение после вступления его в законную силу. Решение о взыскании алиментов должно немедленно приводиться в исполнение.

    После обсуждений проект рекомендован на пленарное заседание парламента. 

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