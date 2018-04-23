Рамиз Мехтиев представил коллективу министра труда и социальной защиты населения

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Новый министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев был представлен коллективу министерства.

Как сообщает Report, министра Сахиля Бабаева представил коллективу руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев.

Отметим, что 21 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров. Согласно распоряжению, Сахиль Бабаев назначен на должность министра труда и социальной защиты населения.

Напомним, что до этого должность министра труда и социальной защиты населения занимал Салим Муслимов.