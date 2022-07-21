Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких

Во Вьетнамской войне с 1964 по 1973 год погибли порядка 56 тыс. военнослужащих, ранения получили 303 тыс. При этом покончили с собой 120 тыс. ветеранов, с том числе спустя 25 лет после окончания этой войны

Во Вьетнамской войне с 1964 по 1973 год погибли порядка 56 тыс. военнослужащих, ранения получили 303 тыс. При этом покончили с собой 120 тыс. ветеранов, с том числе спустя 25 лет после окончания этой войны.

Об этом российскому бюро Report заявила психоаналитик, член правления регионального отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Людмила Гринштейн.

По ее словам, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) известно также как "афганский", "вьетнамский", "чеченский" синдром, в зависимости от названия войны, в которой военнослужащий принимал участие.

Гринштейн также рассказала о типичных симптомах ПТСР, когда ветеранов преследуют повторяющиеся воспоминания о трагических событиях, кошмарные сновидения, связанные с психической травмой, flashback -действия, словно трагическое событие происходит сейчас, мощные эмоциональные реакции на любые стимулы, напоминающие о травме, а также немотивированные вспышки гнева.

Психоаналитик отметила, что согласно статистике в первую мировую войну по причине боевых неврозов было комиссовано 10% всего личного состава британских солдат, а 44% отправлено на лечение. С 1942 по 1945 год около 1 млн военнослужащих в армии США обратились по поводу нервно-психических расстройств, что составляет около 25% всех военнослужащих, участвующих во Второй мировой войне.

В целом, согласно американской статистике, ПТСР встречается примерно у 20% ветеранов войн. "С этим синдромом сталкиваются 40% военнослужащих сухопутных войск, 30% - морских пехотинцев, 50% - военнослужащих национальной гвардии", - отметила Гринштейн.

По ее словам, последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких. Так, по статистике США после Вьетнамской войны бытовое насилие в семьях ветеранов встречается в 5 раз чаще, чем в среднем по стране, а уровень разводов в семьях ветеранов — 90%.

"Через 20 лет после окончания Вьетнамской войны — 1/3 всех отбывающих наказание в тюрьмах США — ветераны. Каждый 4-й бездомный в США — ветеран войны, хотя им всем давали квартиры, но они их продают, пропивают и т.д.", отмечает психоаналитик.

Говоря о методах лечения ПТСР, Гринштейн отметила, что, например, в России долгое время этот синдром пытались лечить психофармакологией, однако этот метод оказался малоэффективным.

"Индивидуальная значимость травмы снижается только тогда, когда удается отреагировать на нее в достаточной мере. При психотерапии, когда человек рассказывает об одной и той же травме много раз, событие постепенно блекнет и убывает. Важно рассказать об этом кому-то значимому. Поэтому психотерапевт должен сначала стать таким значимым человеком. Иногда к этому подбираешься только через год психоаналитической работы", - отметила психоаналитик, добавив, что при этом пережитая травма всегда присутствует. "Есть вещи, которые невозможно пережить и приходиться учиться жить с ними, в том числе жить за тех, кого уже нет", - добавила она.

Гринштейн отметила, что комплексной реабилитационной работы по ПТСР нет нигде - ни в Америке, ни в Европе, ни в России, поскольку это очень дорого: "В США по подсчетам расходы на реабилитацию страдающих от этого синдрома превысили бы расходы на кардиологических и онкологических пациентов".