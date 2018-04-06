Президент: "Недостаточный общественный контроль иной раз ведет к нарушениям"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Среди тех направлений, которые мы должны еще развивать, я бы отметил усиление общественного контроля. Я также неоднократно на эту тему высказывался и призывал граждан к более активным действиям по контролю над осуществлением преобразований. Потому что очень многое делается в Азербайджане в плане социально-экономического развития, инфраструктурного развития, и недостаточный общественный контроль иной раз ведет и к нарушениям, и к задержкам намеченных планов".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

На вопрос журналиста "Какие политические реформы в Азербайджане Вы считаете успешными и что еще нужно сделать для политического развития, политического реформирования страны?" президент ответил так:

"Безусловно, эта тема постоянно находится на повестке дня нашей деятельности, и я неоднократно публично заявлял, что добиться устойчивого развития в экономической сфере будет невозможно без реформирования политической системы. За последнее время многое сделано в этом направлении. Азербайджан – страна, открытая миру. В нашей стране существуют все демократические институты, полностью обеспечивается свобода прессы. Азербайджан - страна со свободным интернетом, и количество пользователей интернета растет и приближается где-то к 80 процентам. Также полностью обеспечивается свобода собраний, свобода политической деятельности. Мы, как член Совета Европы уже с немалым стажем, взяли на себя обязательства в том числе и по дальнейшей демократизации нашего общества и, думаю, уверенно и успешно с этим справляемся. Хотя, конечно же, есть еще и вопросы, которые требуют дополнительных усилий, и мы в этом направлении работаем. Мы очень трезво оцениваем уровень политических реформ и достижений. Считаем, что за двадцать шесть лет независимости было сделано максимум возможного. С учетом нашей истории, с учетом становления Азербайджана как молодого независимого государства, с учетом географического расположения и существующих и возможных рисков в нашем регионе"

Также, конечно, мы будем и дальше продолжать деятельность по демократизации Азербайджана. Мы - открытая страна. Мы сознательно встали на этот путь и будем продолжать развивать и политические реформы, и экономические".