Премьер-министр: Президент Ильхам Алиев чутко относится к проблемам народа и требует этого от всех чиновников

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"Обогативший традиции управления общенационального лидера Гейдара Алиева в соответствии с требованиями нового времени президент Ильхам Алиев чутко относится к проблемам и желаниям народа, и требует этого от всех чиновников".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Он отметил, что для главы государства, опирающегося в своей деятельности на народ, большая честь служить людям: "Президент, который заявил "моя работа в том, чтобы служить людям, что я и делаю и буду делать впредь. Во всем я полагаюсь на народ. Если бы наши инициативы не поддерживались народом, всю эту работу невозможно было бы выполнить", считает необходимым внедрение новшеств в сфере управления и деятельности".