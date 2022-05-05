Госагентства занятости: Новая подсистема позволит трудоустроить безработных

Посредством подсистемы «Труд и занятость» в режиме реального времени будет собрано около 100 тыс. вакансий, что позволит нам трудоустроить безработных.

Посредством подсистемы «Труд и занятость» в режиме реального времени будет собрано около 100 тыс. вакансий, что позволит нам трудоустроить безработных.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

По его словам, посредством новой системы сформируется новая реальность в поиске кадров: «Наиболее подходящий сотрудник на вакантное место будет выбираться без человеческого фактора. Посредством этой системы появится новый подход в формировании кадрового потенциала».

M.Аббасбейли подчеркнул, что благодаря этой системе в будущем вероятность ошибок работодателей и нарушения прав работников будет сведена к минимуму: «В результате этого количество физических проверок сократится. На основе собранных данных в будущем мы сможем проводить анализ рынка труда».