О нас
Аудио новости

Госагентства занятости: Новая подсистема позволит трудоустроить безработных

Госагентства занятости: Новая подсистема позволит трудоустроить безработных Посредством подсистемы «Труд и занятость» в режиме реального времени будет собрано около 100 тыс. вакансий, что позволит нам трудоустроить безработных.
Социальная защита
5 мая 2022 г. 11:12
Госагентства занятости: Новая подсистема позволит трудоустроить безработных

Посредством подсистемы «Труд и занятость» в режиме реального времени будет собрано около 100 тыс. вакансий, что позволит нам трудоустроить безработных.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

По его словам, посредством новой системы сформируется новая реальность в поиске кадров: «Наиболее подходящий сотрудник на вакантное место будет выбираться без человеческого фактора. Посредством этой системы появится новый подход в формировании кадрового потенциала».

M.Аббасбейли подчеркнул, что благодаря этой системе в будущем вероятность ошибок работодателей и нарушения прав работников будет сведена к минимуму: «В результате этого количество физических проверок сократится. На основе собранных данных в будущем мы сможем проводить анализ рынка труда».

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sədr: "Yeni sistem vasitəsilə kadr axtarışında yeni reallıq formalaşacaq"

Другие новости из категории

Женщинам-очевидцам Отечественной войны оказана психологическая помощь
ФотоЖенщинам-очевидцам Отечественной войны оказана психологическая помощь
5 мая 2022 г. 11:38
Запущена подсистема Труд и занятость
Запущена подсистема "Труд и занятость"
5 мая 2022 г. 11:02
В Азербайджане жив 81 участник Второй мировой войны
В Азербайджане жив 81 участник Второй мировой войны
4 мая 2022 г. 18:09
Инвалидам Отечественной войны предоставлены 50 автомобилей
ФотоИнвалидам Отечественной войны предоставлены 50 автомобилей
4 мая 2022 г. 17:21
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 200 квартир в новом жилом комплексе в Баку
ФотоСемьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 200 квартир в новом жилом комплексе в Баку
4 мая 2022 г. 13:45
Азербайджан и РФ регулируют отношения в области пенсионного обеспечения
Азербайджан и РФ регулируют отношения в области пенсионного обеспечения
27 апреля 2022 г. 10:29
Выплаты по гособязательному личному страхованию будут назначаться в проактивном порядке
Выплаты по гособязательному личному страхованию будут назначаться в проактивном порядке
26 апреля 2022 г. 14:50
В Азербайджане предложено создать службы охраны труда в компаниях с числом работников более 50 человек
В Азербайджане предложено создать службы охраны труда в компаниях с числом работников более 50 человек
26 апреля 2022 г. 12:29
В Азербайджане с 1 мая запустят подсистему Трудовые отношения и занятость
В Азербайджане с 1 мая запустят подсистему "Трудовые отношения и занятость"
25 апреля 2022 г. 12:15
Агентство: Не хватает часть оборудования, связанного с самозанятостью
Агентство: Не хватает часть оборудования, связанного с самозанятостью
22 апреля 2022 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi