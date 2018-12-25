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    Председатель Госкомитета: Социальные сети отдаляют родителей от детей

    © Report

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Люди проводят в социальных сетях больше времени, чем в кругу семьи".

    Как сообщает Report, об этом на коллегиальном заседании Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей сказала глава госкомитета Хиджран Гусейнова

    Она отметила, что это отдаляет людей друг от друга, создавая прохладу в отношениях между родителями и детьми: 

    "Социальные сети негативно влияют на подростков и их психику, создавая зависимость. Поэтому мы должны оберегать детей, их здоровье и развитие от вредной информации. С этой целью проводятся встречи с родителями и детьми, мы информируем их о позитивных и негативных сторонах использования технологий".

    Председатель Госкомитета заявила, что в рамках укрепления отношений в семье осуществляется проект "Семейная библиотека": 

    "Все это повышает интерес детей к книгам и чтению, сближая членов семьи. И это при том, что в целях укрепления института семьи и брака создана законодательная база. Наряду с этим важно вести последовательную и систематическую просветительскую работу в области понимания действующих законов. Поэтому среди населения районов и сел, в школах, в вузах, в воинских частях проводятся семинары на темы формирования семейных отношений, влиянии положительных и отрицательных качеств. Мы также организуем диалоги между представителями молодежи и более возрастным поколением".

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