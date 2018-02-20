Повышены пенсии для семей военнослужащих, погибших при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении пенсии президента Азербайджанской Республики для семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и объявленных в судебном порядке умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года ежемесячный размер пенсии президента Азербайджанской Республики для семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и объявленных в судебном порядке умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане, повышается на 10 процентов.