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Повышение минимальной заработной платы коснется 800 тысяч человек

Повышение минимальной заработной платы коснется 800 тысяч человек 16:08
Социальная защита
17 декабря 2021 г. 16:48
Повышение минимальной заработной платы коснется 800 тысяч человек
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В Азербайджане начался очередной этап реформ, направленных на обеспечение благосостояния граждан.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, минимальная ежемесячная заработная плата будет увеличена с 250 до 300 манатов.

Новшества вступят в силу с 1 января 2022 года.

Минимальные суммы заработной платы работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, будут приведены в соответствие с этим распоряжением.

В целом повышение минимальной заработной платы коснется 800 тыс. человек.

Ежегодные дополнительные финансовые расходы на повышение минимальной заработной платы составляют 460 миллионов манатов.

Этот рост является продолжением реформ, обеспечивших значительный рост социальных выплат по всем направлениям. Отметим, что за последние три года минимальный размер заработной платы в нашей стране увеличился в 2,3 раза, - с 130 до 300 манатов.

В следующем году минимальная заработная плата на 43% превысит прожиточный минимум, предусмотренный на 2022 год (210 манатов).

Тем самым будет достигнут прогресс в направлении приведения этого соотношения в соответствие с передовыми международными стандартами.

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Версия на английском языке Minimum wage rise to cover 800,000 people
Версия на азербайджанском языке Minimum əməkhaqqı artımı 800 min nəfərə şamil olunacaq

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