Посол: Азербайджан и Россия с должным вниманием относятся к ветеранам

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября посол России в Азербайджане Владимир Дорохин встретился с большой группой ветеранов Великой Отечественной войны. Встреча проходила в здании Республиканской ветеранской организации Азербайджана.

Как сообщает Report, от имени президента Российской Федерации Владимира Путина Владимир Дорохин вручил Почетные грамоты и Настольные медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." члену Союза кинематографисто в Азербайджана и СНГ, кинорежиссёру Таиру Алиеву, председателю Общественного объединения блокадников Ленинграда, проживающих в Азербайджане, Ирине Кадымовой, ветерану Великой Отечественной войны, капитану I ранга Александру Гритченко, а также Республиканской ветеранской организации Азербайджана (руководитель генерал Дадаш Рзаев).

Обращаясь к собравшимся, посол России отметил важность внимания к ветеранам, неоценимый вклад Азербайджана в победу над фашизмом. "Уважительное отношение к ветеранам – это уважительное отношение к истории. Азербайджан и Россия с должным вниманием относятся к ветеранам, чтят погибших и уделяют внимание сохранению памяти о войне и её героях", - подчеркнул Владимир Дорохин.

Со своей стороны, выступившие ветераны поблагодарили президентов Азербайджана и России за уважение и внимание к старшему поколению. Участница парада на Красной площади в Москве, посвященного 70-летию Победы, ветеран войны Мария Рзаева преподнесла гостям только что изданную книгу своих воспоминаний о войне. Ветеран Александр Гритченко поделился воспоминаниями о своей многолетней работе с молодежью. Блокадница Ирина Кадымова говорила о том, какое внимание уделяется в Азербайджане тем, кто пережил страшную ленинградскую блокаду. Она также поблагодарила представительств о Россотрудничеств а в Азербайджане за постоянную заботу и внимание к ветеранам.