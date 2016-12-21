По поручению президента Азербайджана была оказана единовременная материальная помощь пострадавшей от пожара семье вынужденного переселенца

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 29 ноября в столице, в недостроенном здании в Низаминском районе на улице Эльшана Сулейманова, 49 произошел пожар. Согласно поручению президента Ильхама Алиева семье вынужденного переселенца из Физулинского района Акбера Бабашова, у которого в результате трагедии погибли 4 члена семьи, распоряжением Кабинета министров выделена материальная помощь. 16 декабря заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Герай Фархадов передал Акберу Бабашову выделенную государством единовременную материальную помощь. В беседе с ним Герай Фархадов отметил, что глубоко опечален произошедшим событием.

Как сообщили Report в Госкомитете, во время беседы Герай Фархадов сказал, что решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев постоянно находится в центре внимания главы государства Ильхама Алиева. Он также отметил, что, поскольку территория, где были размещены вынужденные переселенцы и произошел пожар, была приобретена одной из частных компаний, в настоящее время Исполнительная власть Низаминского района ведет переговоры с данной компанией. Герай Фархадов выразил уверенность в скорейшем освобождении наших земель от оккупации, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев в родные места в результате проводимой успешной и решительной политики президента Ильхама Алиева.

В тот же день фонд "Помощь молодежи" - одна из гуманитарных организаций, которая координирует деятельность с Республиканской комиссией по международной гуманитарной помощи, предоставила Акберу Бабашову соответствующую домашнюю утварь.

Вынужденный переселенец из Физулинского района Акбер Бабашов выразил признательность президенту Азербайджана за шаги, предпринимаемые для преодоления трудностей, возникших в связи с этим происшествием.