По инициативе Лейлы Алиевой состоялись акции помощи нуждающимся

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в священный месяц Рамазан в Баку и Москве состоялись акции помощи нуждающимся.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на протяжении более десяти лет в Москве проводится ежегодный культурно-благотворительный проект "Шатер Рамазана". В шатер, размещенный на Поклонной горе, во время ифтара приходили все желающие разделить ужин - ифтар, послушать выступления профессиональных национальных коллективов.

Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ ежегодно принимает активное участие в данном проекте, организует ифтар для верующих. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса "Шатры Рамазана" были отменены. Но волонтеры развозят продукты и готовую еду нуждающимся. Азербайджан также принял участие в этой благотворительной программе Совета муфтиев России. В связи с этим очередной выпуск "Шатер-ТВ" был посвящен азербайджанской культуре.

В выпуске отмечается, что российское представительство Фонда Гейдара Алиева совместно с Фондом "Зякат" приняли участие в развозе продуктовых наборов нуждающимся. Вспоминая вечера Азербайджана, которые проходили в прошлые годы, ведущий выпуска отметил важность таких акций, поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за поддержку нуждающихся людей в священный месяц Рамазан. "Пусть Всевышний дарует вам баракят в ваших благих делах", - сказал он.