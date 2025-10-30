По инициативе Лейлы Алиевой организован турнир по мини-футболу среди команд детских домов

Сегодня состоялся очередной турнир по мини-футболу "Кубок дружбы" среди команд, состоящих из мальчиков и девочек из детских домов в возрасте 10-11 и 12-13 лет. Турнир был направлен на поддержку физического и психологического развития детей, укрепление командного духа, социальных навыков и уверенности в себе.

Как сообщает Report, за турниром наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева.

В соревнованиях, организованных Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, команды "Шахинляр", "Бирлик", "Зафар" и "Кяпаз" из детских домов №1, 2, 3 города Баку и №4 города Гянджи, действующих при Агентстве социальных услуг. Среди девочек и мальчиков наблюдался высокий спортивный дух.

Одним из самых запоминающихся моментов турнира стала поддержка всех команд Лейлой Алиевой, Арзу Алиевой и Аленой Алиевой, которые провели беседу с детьми и сфотографировались с ними. Они пожелали участникам удачи, вновь подчеркнув важность проведения таких мероприятий в более широком масштабе и на регулярной основе.

Команды-победители в обеих возрастных группах были награждены дипломами, медалями и кубками. Также медали и дипломы получили команды, занявшие второе и третье места.

По завершении мероприятия дети, воспитатели и организаторы отметили, что такие инициативы способствуют укреплению социальных связей среди детей и их уверенности в себе. Они выразили благодарность за организацию таких социальных проектов на постоянной основе.

Отметим, что турнир по мини-футболу "Кубок дружбы" впервые был организован в мае 2025 года, и нынешнее соревнование является успешным продолжением этой традиции.

Основная цель организации данного турнира - не только пропаганда здорового образа жизни и физической активности среди детей, растущих в учреждениях социального обслуживания, но и поддержка их интеграции в общество, создание условий для формирования новых дружеских связей.