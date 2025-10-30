Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    По инициативе Лейлы Алиевой организован турнир по мини-футболу среди команд детских домов

    Социальная защита
    • 30 октября, 2025
    • 22:58
    По инициативе Лейлы Алиевой организован турнир по мини-футболу среди команд детских домов

    Сегодня состоялся очередной турнир по мини-футболу "Кубок дружбы" среди команд, состоящих из мальчиков и девочек из детских домов в возрасте 10-11 и 12-13 лет. Турнир был направлен на поддержку физического и психологического развития детей, укрепление командного духа, социальных навыков и уверенности в себе.

    Как сообщает Report, за турниром наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева.

    В соревнованиях, организованных Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, команды "Шахинляр", "Бирлик", "Зафар" и "Кяпаз" из детских домов №1, 2, 3 города Баку и №4 города Гянджи, действующих при Агентстве социальных услуг. Среди девочек и мальчиков наблюдался высокий спортивный дух.

    Одним из самых запоминающихся моментов турнира стала поддержка всех команд Лейлой Алиевой, Арзу Алиевой и Аленой Алиевой, которые провели беседу с детьми и сфотографировались с ними. Они пожелали участникам удачи, вновь подчеркнув важность проведения таких мероприятий в более широком масштабе и на регулярной основе.

    Команды-победители в обеих возрастных группах были награждены дипломами, медалями и кубками. Также медали и дипломы получили команды, занявшие второе и третье места.

    По завершении мероприятия дети, воспитатели и организаторы отметили, что такие инициативы способствуют укреплению социальных связей среди детей и их уверенности в себе. Они выразили благодарность за организацию таких социальных проектов на постоянной основе.

    Отметим, что турнир по мини-футболу "Кубок дружбы" впервые был организован в мае 2025 года, и нынешнее соревнование является успешным продолжением этой традиции.

    Основная цель организации данного турнира - не только пропаганда здорового образа жизни и физической активности среди детей, растущих в учреждениях социального обслуживания, но и поддержка их интеграции в общество, создание условий для формирования новых дружеских связей.

    Лейла Алиева мини-футбол детские дома
    Фото
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərinin komandaları arasında minifutbol turniri təşkil olunub

    Последние новости

    22:58

    По инициативе Лейлы Алиевой организован турнир по мини-футболу среди команд детских домов

    Социальная защита
    22:39

    AP: Трамп сократил годовой лимит приема беженцев в США до 7,5 тыс.

    Другие страны
    22:23

    ООН прокомментировала приказ Трампа о ядерных испытаниях

    Другие страны
    22:11

    У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    22:10
    Фото

    ВБ проведет в Минфине Азербайджана оценку цифровых решений

    Финансы
    21:59

    СМИ: Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы

    Другие страны
    21:56

    "Ювентус" объявил о назначении Спаллетти главным тренером

    Футбол
    21:42
    Фото

    В Ширване при столкновении автомобилей один человек погиб, двое пострадали

    Происшествия
    21:39

    В Баку прошли консульские консультации между Азербайджаном и Беларусью

    Внешняя политика
    Лента новостей