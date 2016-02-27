Омбудсмен: Определение государственной социальной помощи следует поручить "ASAN xidmət"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Процесс назначения социальной помощи в Азербайджане должен быть усовершенствован. Согласно решению №37 Кабинета министров от 5 февраля 2016 года, эти правила ликвидированы и в новой редакции утверждены "Правила обращения для получения государственной социальной помощи, ее назначения, выдачи и отказа в выдаче". В новых Правилах из списка отказа в назначении социальной помощи исключены вопросы об оплате за учебу и кредитного обязательства. Следует продолжить дело по усовершенствованию.

Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2015 год "О состоянии по защите и обеспечению прав и свобод человека в Азербайджане".

Уполномоченный считает целесообразным продолжение мероприятий по обеспечению доступности, ускорение процесса поручения установления социальной помощи, а также инвалидности и ограничения трудоспособности центрам "ASAN xidmət".